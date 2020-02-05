Джаз-оркестр "Золотая труба" представит новую программу в Тюмени

| Фото: «Тюменское концертно-театральное объединение» | Фото: «Тюменское концертно-театральное объединение»

Джаз-оркестр "Золотая труба" им. Виктора Виткалова и приглашенные солисты выступят на сцене ДК "Нефтяник" 16 февраля, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В концертной программе "Джаз-атака 2.0" оркестр представит новый репертуар, в котором смешаны полярные джазовые направления. В ней примут участие молодые звезды лауреат международных конкурсов, солист Сургутской филармонии Егор Тренин (саксофон) и конкурсантка проекта "Голос 5" Алёна Поль (вокал).

Добавим, что джаз-оркестр "Золотая труба" был создан в 2008 году. Он носит имя своего создателя и первого художественного руководителя - почетного нефтяника Российской Федерации, большого знатока и почитателя эстрадной и джазовой музыки Виктора Виткалова.

Программа предназначена для зрителей старше шести лет, начало в 19 часов. Стоимость билетов от 200 до 700 рублей.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте ТКТО. (6+).