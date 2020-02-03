Многоквартирники Тюмени переходят на прямое энергосбытовое обслуживание

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

АО "Газпром энергосбыт Тюмень" с 1 января 2020 года принимает на прямое энергосбытовое обслуживание пять многоквартирных домов Тюмени по следующим адресам:

ул. Дружбы, 73, корп. 5 (управляющая компания, обслуживающая МКД – ООО УК "Дружба");

ул. Широтная, 187, корп. 3 (ООО УК "Благо");

ул. Р. Абдуллина, 6, корп.1 (ООО "Жилой район АИЖК");

ул. Менделеева, 2 корп. 2 (ООО "Жилой район АИЖК");

д. Дербыши, ул. Академическая, 5 (ООО УК №1).

В целях предоставления коммунальной услуги энергоснабжения владельцам жилых и нежилых помещений необходимо заключить договор с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" как с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

Обращаем внимание собственников помещений в многоквартирных домах, что оплата потребленного энергоресурса должна производиться по отдельным платежным документам от АО "Газпром энергосбыт Тюмень". Начисления за потребленную электроэнергию за первый месяц прямого энергосбытового обслуживания могут быть произведены по нормативам, а в дальнейшем будет осуществлен перерасчет, исходя из показаний приборов учета: их прием ведется в АО "Газпром энергосбыт Тюмень" с 1 по 25 число каждого месяца.

Для заключения прямых договоров жителям необходимо обратиться в Центры обслуживания клиентов АО "Газпром энергосбыт Тюмень" по адресам в Тюмени: ул. Дмитрия Менделеева, 12, ул. Хохрякова, 45, ул. Рационализаторов, 20, стр. 1 с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов, в субботу с 9 до 13 часов.

При заключении прямых договоров энергоснабжения требуется предъявить:

– документы, подтверждающие личность;

– документы, подтверждающие право собственности;

– сведения об установленных приборах учета (паспорт на прибор учета и один из следующих документов: акт осмотра прибора учета от УК или квитанция с последними начисленными показаниями по прибору учета).

Сдать документы для заключения договора можно в электронном виде. Для этого потребителю необходимо зайти в раздел "Порядок заключения договоров энергоснабжения" на официальном сайте АО "Газпром энергосбыт Тюмень" www.gesbt.ru/fizdogovor, скачать форму договора энергоснабжения и отправить сканы необходимых документов и заполненного договора по адресу электронной почты: tyumen_mro@energosales.ru. В дальнейшем потребитель будет приглашен в Центр обслуживания клиентов только для подписания договора энергоснабжения.

Платежи за потребленную электроэнергию принимаются в АО "Газпром энергосбыт Тюмень" следующими способами:

– через мобильное приложение "ГЭТ ЛКК";

– через сервис "Личный кабинет клиента" на сайте компании www.gesbt.ru;

– через виджет оплаты без регистрации на сайте компании www.gesbt.ru/noregistr и на его мобильной версии по адресу www.gesbt.ru/m;

– через мобильные приложения "Сбербанк Онлайн" и "Телекард 2.0" АО "Газпромбанк";

– в офисах и банкоматах ПАО Сбербанк, АО "Газпромбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО "Запсибкомбанк", АО "Сургутнефтегазбанк".

Передача показаний приборов учета производится с 1 по 25 число каждого месяца посредством следующих сервисов:

– через мобильное приложение "ГЭТ ЛКК";

– в "Личном кабинете клиента" на официальном сайте компании www.gesbt.ru;

– через виджет оплаты без регистрации на сайте компании www.gesbt.ru/noregistr и на его мобильной версии по адресу www.gesbt.ru/m;

– через "Голосовой помощник" по телефону +7 900 393-01-77 или (3452) 39-30-40;

– в мобильных приложениях "Сбербанк Онлайн" и "Телекард 2.0" АО "Газпромбанк";

– в чат-боте АО "Газпром энергосбыт Тюмень" в мессенджере Viber и социальной сети "ВКонтакте";

– через SMS-сообщения по телефону +7 903 767-20-60.

Полная информация обо всех сервисах, услугах, адресах и режиме работы клиентских офисов доступна на официальном сайте АО "Газпром энергосбыт Тюмень".