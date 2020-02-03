Тюменцы предлагают увеличить число спортплощадок в экопарке "Затюменский"

| Фото: ЭКОпарк Затюменский во ВКонтакте | Фото: ЭКОпарк Затюменский во ВКонтакте

538 предложений поступило от тюменцев по благоустройству прилегающей территории экопарка "Затюменский". Горожане предлагают создать футбольные, баскетбольные, волейбольные поля, теннисный корт и установить тренажеры, сообщает администрация экопарка.

18 % обращений в специальном разделе на портале МКУ "Управление градостроительного планирования" уверены, что необходимо увеличить количество спортивных площадок. Среди предложений – дополнительно установить памп-треки и даже боксерские груши.

16 % предлагают установить разнообразные оригинальные лавочки, обязательно со спинками, а также сделать качели-скамейки.

11 % считают, что нужно увеличить количество зимних горок для детей, еще 9 % высказались за хорошие стационарные кофейни, 8 % предложили увеличить количество аттракционов и обустроить веревочный парк, 7 % считают, что нужно добавить детские площадки для самых маленьких.

Результаты исследования будут использованы для разработки архитектурно-градостроительной концепции второй очереди благоустройства в районе улиц Аккумуляторной – Барнаульской. Муниципальный контракт на разработку концепции будет заключен в ближайшее время.