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Организатора интернет-магазина по продаже наркотиков задержали в Ишиме

Происшествия, 19:49 03 февраля 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков пресекла полиция в Ишиме. Задержан 36-летний тюменец, подозреваемый в сбыте синтетического наркотика N-метилэфедрон, сообщает УМВД Тюменской области.

Как выяснили оперативники, мужчина через Интернет закупал наркотик, а затем распространял курительные миксы через сеть тайников. При личном досмотре в карманах его одежды обнаружен спичечный коробок с наркотическим веществом.

Сотрудники полиции установили, что мужчина организовал собственный интернет-магазин по продаже наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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# Ишим , наркотики , уголовное дело

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