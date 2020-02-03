Организатора интернет-магазина по продаже наркотиков задержали в Ишиме

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков пресекла полиция в Ишиме. Задержан 36-летний тюменец, подозреваемый в сбыте синтетического наркотика N-метилэфедрон, сообщает УМВД Тюменской области.

Как выяснили оперативники, мужчина через Интернет закупал наркотик, а затем распространял курительные миксы через сеть тайников. При личном досмотре в карманах его одежды обнаружен спичечный коробок с наркотическим веществом.

Сотрудники полиции установили, что мужчина организовал собственный интернет-магазин по продаже наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.