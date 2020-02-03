Полицейские в Тюмени задержали вымогателя

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в вымогательстве и краже задержали сотрудники уголовного розыска в Тюмени, сообщает городское УМВД.

В ноябре 2019 года в полицию города обратился местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой вымогателя. Было установлено, что тюменец, опасаясь расправы, которой ему грозил злоумышленник, перевел на его счет 480 тыс. рублей.

Вскоре злоумышленник вновь вышел на связь с жертвой. На этот раз он потребовал уже меньшую сумму. В случае отказа он вновь пригрозил физической расправой.

Об этом стало известно сотрудникам полиции, которые задержали ранее судимого за вымогательство 32-летнего тюменца. Выяснилось, что подозреваемый причастен к еще одному преступлению.

В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружили две банковские карты на чужое имя. По версии следствия, подозреваемый отнял их у знакомого. Потерпевший не стал заявлять в полицию, а злоумышленник снял с кредитной карты свыше 130 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Вымогательство" и "Кража, совершенная с банковского счета". Тюменцу грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.