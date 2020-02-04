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"Рубин" продолжил серию побед в Нефтекамске

Спорт, 09:49 04 февраля 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Вторую выездную победу одержал тюменский "Рубин" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. В Нефтекамске тюменцы обыграли местный "Торос" со счетом 4:1, сообщает пресс-служба "Рубина".

Как и ранее в поединке в Альметьевске с "Нефтяником", рубиновцы продемонстрировали способность переигрывать соперников в нюансах. Однако дважды в стартовом отрезке сибиряки оставались в меньшинстве, в том числе, за 23 секунды до перерыва за нарушение численного состава.

За две с небольшим минуты до сирены голкипер хозяев Владимир Сохатский уехал на лавку, но этот шаг отчаянья хозяевам вышел боком. Рубиновцы в классическом для себя стиле "съели" соперников в средней зоне, и защитник Виталий Зотов поразил пустые ворота.

На этом тюменцы не остановились, и нападающий Роман Горбунов забросил свою десятую шайбу в чемпионате, реализовав передачу Кравченко.

5 февраля "Рубин" встретится с "Ижсталью" в Ижевске.

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# ХК "Рубин" , хоккей

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