Рост заболевших ОРВИ отметили медики Тюменского района

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Тюменском районе увеличилось на 54 % с 27 января по 2 февраля. Карантин в школах и учреждениях допобразования введен с 4 февраля, сообщает администрация муниципалитета.

По информации главного врача областной больницы №19 Андрея Патрикеева, за последние дни резко возросло количество вызовов скорой помощи. Медикам пришлось поставить дополнительных работников на прием сообщений. Все бригады неотложной помощи работают до 24 часов. В поликлиниках и ФАПах приостановлен прием пациентов для профилактических процедур – прививок или диспансерных осмотров.

С 4 по 8 февраля решением районной противоэпидемической комиссии все школы района, а также учреждения дополнительного образования закрыты на карантин. Приостановлены занятия детских групп и объединении на базе учреждений спорта и культуры. Несмотря на то, что эпидпорог по заболеваемости превышен только в 10 школах, занятия отменили во всех учреждениях образования.

Детские сады работают, но усиливают меры профилактики: введен масочный режим, ежедневный фильтр сотрудников и детей, ужесточился дезрежим (чаще проходят влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, бактерицидное обеззараживание воздуха, проветривание).

Врачи призывают в период увеличения сезонной заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом, которые опасны осложнениями, избегать посещения многолюдных мест; пользоваться одноразовыми масками и почаще их менять; полоскать горло антисептическими растворами и промывать нос; проветривать помещения и делать влажную уборку как можно чаще; регулярно и тщательно мыть руки с мылом.