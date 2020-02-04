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Тюменцев просят помочь в поисках виновников пожара на улице Логунова

Происшествия, 11:05 04 февраля 2020

видео из сообщества "ГУ МЧС России по Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: видео из сообщества "ГУ МЧС России по Тюменской области" во ВКонтакте

Отдел дознания по Тюмени ГУ МЧС России по Тюменской области просит жителей региональной столицы помочь в установлении лиц, причастных к возникновению пожара в доме на ул. Логунова 10 января, сообщает ведомство.

Напомним, пожар произошел вечером 10 января в многоэтажном жилом доме №20. Причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий.

В официальном сообществе регионального МЧС обнародовали видео, на кадрах запечатлен момент запуска пиротехники.

Тюменцы, которым что-либо известно о людях на видео, могут обращаться в отдел дознания по телефону: 43-31-69. Анонимность гарантируется.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пиротехника , пожары

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