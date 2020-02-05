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Как не стать жертвой мошенников, тюменцам расскажут в Главпочтамте

Общество, 08:09 05 февраля 2020

Почта России | Фото: Почта России

Консультационный час "Как не стать жертвой мошенников" проведут сотрудники полиции для посетителей тюменского Главпочтамта, сообщает региональное отделение Почты России.

Консультации пройдут 10 февраля с 10 до 11 часов по адресу: ул. Республики, 56.

"Подобные мероприятия в тюменских почтовых отделениях проходят систематически. Консультации проводят различные социальные учреждения – Пенсионный фонд, налоговая служба, учреждения здравоохранения. В этот раз темой встречи выбрана безопасность граждан", - отметили в управлении Федеральной почтовой связи Тюменской области.

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# консультации , Почта Росси

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