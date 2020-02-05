Как не стать жертвой мошенников, тюменцам расскажут в Главпочтамте
| Фото: Почта России
Консультационный час "Как не стать жертвой мошенников" проведут сотрудники полиции для посетителей тюменского Главпочтамта, сообщает региональное отделение Почты России.
Консультации пройдут 10 февраля с 10 до 11 часов по адресу: ул. Республики, 56.
"Подобные мероприятия в тюменских почтовых отделениях проходят систематически. Консультации проводят различные социальные учреждения – Пенсионный фонд, налоговая служба, учреждения здравоохранения. В этот раз темой встречи выбрана безопасность граждан", - отметили в управлении Федеральной почтовой связи Тюменской области.