Как не стать жертвой мошенников, тюменцам расскажут в Главпочтамте

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Консультационный час "Как не стать жертвой мошенников" проведут сотрудники полиции для посетителей тюменского Главпочтамта, сообщает региональное отделение Почты России.

Консультации пройдут 10 февраля с 10 до 11 часов по адресу: ул. Республики, 56.

"Подобные мероприятия в тюменских почтовых отделениях проходят систематически. Консультации проводят различные социальные учреждения – Пенсионный фонд, налоговая служба, учреждения здравоохранения. В этот раз темой встречи выбрана безопасность граждан", - отметили в управлении Федеральной почтовой связи Тюменской области.