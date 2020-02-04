Программа "Семь секретов счастья" объединила более сорока тюменских семей

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Более сорока тюменских семей стали участниками программы "Семь секретов счастья", которую организовал в 2019 году областной реабилитационно-оздоровительный центр "Родник". Программа учит родителей правильно помогать своему ребенку с ограниченными возможностями здоровья, сообщает областной департамент социального развития.

Программа направлена на развитие эффективных практик работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению, укреплению семейно-родственных связей, формированию семейных традиций, здорового образа жизни. Работа включает в себя семь направлений: социально-психологическое, социально-педагогическое, социально-трудовое, социально-медицинское, физкультурно-оздоровительное, правовое и культурно-досуговое.

По результатам итогового анкетирования участников 94,2% респондентов отметили программу приятным открытием, возможностью взглянуть по-новому на взаимодействие с ребенком, обновить и систематизировать имеющиеся знания и умения, а 92,5 % отметили высокую практическую значимость и возможность интеграции полученных знаний и умений в повседневную жизнь.

Программа "Семь секретов счастья" реализуется в рамках гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.