Золото и три серебра завоевали ялуторовские черлидеры на чемпионате области

| Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

Четыре команды из Ялуторовска завоевали медали на чемпионате и первенстве Тюменской области по черлидингу, которые прошли 1 февраля в Тюмени, сообщает пресс-служба администрации города.

Победителями чемпионата в дисциплине "Чирданс-фристайл" (взрослые) стала команда "Чир-Мамы", которая впервые выступала на соревнованиях регионального уровня. Серебряные медали завоевали в спортивной дисциплине "Чирданс-фристайл группа" команды "Бонус" (12-16 лет) и "Terra", в номинации "Чирданс-фристайл" дуэт Ники Брагиной и Виты Туровининой.