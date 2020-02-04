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Золото и три серебра завоевали ялуторовские черлидеры на чемпионате области

Спорт, 19:00 04 февраля 2020

yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

Четыре команды из Ялуторовска завоевали медали на чемпионате и первенстве Тюменской области по черлидингу, которые прошли 1 февраля в Тюмени, сообщает пресс-служба администрации города.

Победителями чемпионата в дисциплине "Чирданс-фристайл" (взрослые) стала команда "Чир-Мамы", которая впервые выступала на соревнованиях регионального уровня. Серебряные медали завоевали в спортивной дисциплине "Чирданс-фристайл группа" команды "Бонус" (12-16 лет) и "Terra", в номинации "Чирданс-фристайл" дуэт Ники Брагиной и Виты Туровининой.

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# соревнования , черлидинг , Ялуторовск

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