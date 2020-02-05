ВК "Тюмень" подписал контракт с доигровщиком Артемом Шибаевым

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Волейбольный клуб "Тюмень", выступающий в чемпионате России среди команд высшей лиги "А", подписал контракт с 30-летним доигровщиком Артемом Шибаевым, сообщает пресс-служба клуба.

Он начинал текущий чемпионат в составе команды "Локомотив-Изумруд" из Екатеринбурга. Еще в прошлом туре он играл именно против "Тюмени". Тогда сибиряки добились двух побед в столице Урала (3:0, 3:1).

В минувшем сезоне Артем выступал за столичный МГТУ. Вакантным место одного из доигровщиков в "Тюмени" стало после того, как клуб покинул Кирилл Красневский.