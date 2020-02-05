Тюменские лыжники поборются за награды Кубка мира в Швеции

| Фото: Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Шестеро тюменских лыжников примут участие в очередном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает Федерация лыжных гонок России.

На дистанцию в шведском Фалуне выйдут Евгений Белов, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Иван Якимушкин, Ольга Кучерук и Екатерина Смирнова.

8 февраля спортсмены поборются за награды в индивидуальном спринте классическим стилем. На следующий день состоятся гонки с масс-старта. Мужчины побегут 15 км, женщины преодолеют 10 километровый отрезок.