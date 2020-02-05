Оленины в меню школ и больниц Ямала станет больше

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Сельскохозяйственные предприятия Ямала планируют увеличить поставки продукции из мяса оленя в учреждения образования и здравоохранения в 2020 году до 190 тонн, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

В 2019 году "социальные" поставки оленины превысили 170 тонн, что на 11 % больше по сравнению с 2018 годом. Сейчас местная продукция – мясо оленя, рыба и молоко – направляют в 120 организаций округа, преимущественно в детские сады и школы. Наибольший объем поставок оленины приходится на Ямальский, Приуральский, Тазовский и Шурышкарский районы, а также города Салехард, Лабытнанги и Губкинский. В 2020 году начнут поставки в образовательные учреждения Нового Уренгоя, где уже прошли дегустационные мероприятия с участием директоров школ, учеников и их родителей.

Добавим, что мясной рацион в школах и детских садах округа примерно на 20-25 % состоит из местной продукции, планируется довести этот показатель до 40-50 %.