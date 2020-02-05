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Двух пожилых жительниц Тюмени обманули мошенники

Происшествия, 11:16 05 февраля 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

730 тыс. рублей лишилась 70-летняя тюменка, поверив телефонному мошеннику. Злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности банка, узнал реквизиты ее карты, сообщает УМВД Тюмени.

Другой тюменской пенсионерке звонок от неизвестного поступил на стационарный телефон. Мужчина представился сотрудником полиции и сообщил, что внуку пожилой женщины грозит уголовная ответственность. Он предложил "решить" проблему за 300 тыс. рублей. От потери денег пожилую женщину спас сам внук, вовремя пришедший домой.

В настоящее время стражи правопорядка проводят необходимые мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников.

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# мошенничество , пенсионеры , уголовное дело

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