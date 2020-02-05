Заезжие гастролерши обокрали в Тюмени две квартиры

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Двух женщин, жительниц Новосибирской и Омской областей, подозреваемых в квартирных кражах, задержали тюменские сотрудники уголовного розыска. Злоумышленницы поджидали у подъездов многоэтажек школьников, представлялись знакомыми родителей и проникали в квартиры, сообщает УМВД по Тюменской области.

Пока одна из подруг отвлекала детей разговорами, ее напарница похищала золотые изделия. Подобным образом подозреваемые похитили ювелирные изделия из квартир на улицах Николая Семенова и Энергетиков.

По предварительным данным, общая сумма похищенного составляет более 340 тыс. рублей. В тот же день обе женщины покинули регион. Тюменские сыщики задержали подозреваемых по пути в Омскую область. Одна из задержанных ранее судима за мошенничество, на свободу она вышла в марте 2019 года. Обеим предъявлено обвинение по статье УК "Кража".