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Названы самые востребованные книги десятилетия в России

Общество, 18:32 05 февраля 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Книги "Маленький принц", "451 градус по Фаренгейту", "1984" и "Над пропастью во ржи" вошли в Топ десятилетия, как самые востребованные у читателя как в России, так и за рубежом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издательство "Эксмо-АСТ".

Согласно рейтингу издательства, главными бумажными книгами десятилетия стали "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, "Вино из одуванчиков" и "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери, "1984" Джорджа Оруэлла и "Над пропастью во ржи" Джерома Д. Сэлинджера.

"Книги, оказавшиеся в топе десятилетия, всегда были востребованы у читателя, произведения на все времена и на любой возраст, вот как можно объяснить столь высокие продажи книг Рэя Брэдбери, Антуана Сент-Экзюпери, Джерома Сэлинджера, Джорджа Оруэлла. Также следует добавить, что российский читатель достаточно консервативен и рационален – хочет покупать то, что прошло проверку временем", - рассказала директор департамента по стратегическим коммуникациям "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова.

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