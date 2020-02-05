Названы самые востребованные книги десятилетия в России

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Книги "Маленький принц", "451 градус по Фаренгейту", "1984" и "Над пропастью во ржи" вошли в Топ десятилетия, как самые востребованные у читателя как в России, так и за рубежом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издательство "Эксмо-АСТ".

Согласно рейтингу издательства, главными бумажными книгами десятилетия стали "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, "Вино из одуванчиков" и "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери, "1984" Джорджа Оруэлла и "Над пропастью во ржи" Джерома Д. Сэлинджера.

"Книги, оказавшиеся в топе десятилетия, всегда были востребованы у читателя, произведения на все времена и на любой возраст, вот как можно объяснить столь высокие продажи книг Рэя Брэдбери, Антуана Сент-Экзюпери, Джерома Сэлинджера, Джорджа Оруэлла. Также следует добавить, что российский читатель достаточно консервативен и рационален – хочет покупать то, что прошло проверку временем", - рассказала директор департамента по стратегическим коммуникациям "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова.