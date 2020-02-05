Провизор: тюменцы активно скупают маски

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Медицинские маски востребованы у тюменцев, их активно скупают. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала сотрудница аптеки "Панацея".

Стоимость пяти масок составляет 30 рублей. На вопрос, хватит ли тюменцам средств профилактики, в аптеке ответили: "Будут у поставщиков — будут и у нас".

По информации регионального департамента здравоохранения, известно, что маски в достаточном количестве есть в сетях аптек "Фармация", "Панацея", "Аптека №1".

Из-за сезонного подъема ОРВИ вырос спрос на профилактические средства. Напомним, 3 февраля в областную столицу должны были поставить более 700 тыс. медицинских масок. Марлевые повязки горожане могут изготовить самостоятельно, отметили медики, которые считают, что такие маски обладают не меньшей эффективностью.

Инна Пахомова