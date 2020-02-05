Более двадцати жителей Тюменской области обратились в приемную "Чтобы помнили"

| Фото: областной поисковой центр | Фото: областной поисковой центр

22 жителя Тюменской области обратились в общественную приемную по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны "Чтобы помнили" в январе 2020 года, сообщает областной поисковый центр.

Поисковики оказывают помощь в поиске информации о родственниках, участвовавших в войне. Они оформляют карту запроса о судьбе военнослужащего, переводят в электронный формат документы, письма. Впоследствии специалисты и добровольцы обрабатывают запросы, ищут информацию об участниках Великой Отечественной войны через электронные базы данных, архивы, военкоматы.

Общественная приемная "Чтобы помнили" работает в областном поисковом центре на базе Центра науки, экологии и техники по адресу: ул. Геологоразведчиков 6а, каб. 205. Предварительно можно обратиться по телефону: 68-85-76 (доб. 88).