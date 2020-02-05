Космонавтов экипажа "Союз МС-13" встретят казахстанскими яблоками

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К месту посадки экипажа "Союз МС-13" привезут казахстанские яблоки. Посадка спускаемого аппарата запланирована на 6 февраля. На Землю вернутся российский космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук.

Казахстанские яблоки будут находиться на борту военных вертолетов Ми-8МТВ5-1, которые первыми прибудут к месту посадки экипаж спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-13". Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, с такой просьбой к военнослужащих поисково-спасательной группы обратились сами космонавты.

В операции по обеспечению посадки спускаемого аппарата будет задействовано до 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, до 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-спасательных машин "Синяя птица", а также около 200 человек личного состава.

"Военные спасатели готовят подарки каждому прибывающему на Землю экипажу, - отмечено в сообщении Центрального военного округа. - Самым популярным из них являются яблоки. Кроме того, космонавтов встречали черешней, оренбургской дыней, арбузом и цветущим багульником".

Самым знаменитым и популярным во всем мире сортом казахстанских яблок является апорт, его даже называют символом южного Казахстана.

Апорт - сорт яблок с древней историей. Точно неизвестно, где находится родина данного вида. Наиболее известны яблоневые сады апорта в пригородах Алма-Аты. Поэтому яблоки и получили другое название - "апорт алма-атинский". Впервые яблоки сорта апорт были завезены на территорию Казахской республики в 1865 году. Привез их из Воронежской губернии переселенец Редько.