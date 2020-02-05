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Аксессуары по уходу за обувью выпускает СИБУР для РЖД

Экономика, 17:16 05 февраля 2020

Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Аксессуары по уходу за обувью выпускают на предприятиях СИБУРа для РЖД. Пробная партия изделий из переработанного пластика изготовлена в рамках пилотного проекта, направленного на переход от линейной экономики к экономике замкнутого цикла.

Подобные изделия, отмечено в сообщении пресс-службы СИБУРа, входят в дорожные наборы, которые используются пассажирами в поездах дальнего следования формирования АО "ФПК", дочерней компании ОАО "РЖД".

"Процесс производства продукта предусматривает кооперацию и взаимодействие нескольких сторон, - отмечено в сообщении. - В качестве сырья используются вторичные полимеры, которые предоставляет исследовательский центр СИБУРа – ПолиЛаб (Сколково). Далее сырье направляется к партнеру СИБУРа – переработчику полимерных отходов, который изготавливает высококачественную вторичную гранулу полиэтилена и полипропилена. В дальнейшем эта гранула попадает к компании-переработчику пластика, которая создает готовые изделия – содержимое дорожных наборов, к примеру, аксессуары по уходу за обувью. Сейчас продукция проходит первичное тестирование".

Проект СИБУРа и Федеральной пассажирской компании является одним из ярких примеров экономики замкнутого цикла. Весь производственный процесс, включая переработку пластика, организован на территории России, что, помимо прочего, способствует сокращению углеродного следа от транспортных перевозок.

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# переработка , производство , РЖД , СИБУР

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