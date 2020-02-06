Подозреваемый в лжеминировании школы и больницы в Тобольске задержан

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Мужчина 1988 года рождения задержан по подозрению в лжеминировании в Тобольске. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь Межмуниципального отдела МВД России "Тобольский" Екатерина Копшаева.

Напомним, 5 февраля в 7 часов 13 минут на "112" от анонима поступило сообщение о минировании школы №2 и больничного корпуса в микрорайоне Иртышский. Из зданий эвакуировали 143 человека: из больницы — 55 человек, из расположенного рядом детского сада — 83, школы — пять. Всех разместили в ДК "Речник". На месте работали правоохранители, в том числе кинологи с собаками. Как сообщили в администрации Тобольска, спустя два часа специалисты сообщили о том, что вызов ложный — опасных предметов не обнаружили.

"Личность злоумышленника установили, его задержали и доставили в отдел полиции. Свою вину он признал. Мужчина сказал, что таким образом хотел проверить, как работают спецслужбы. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"", — рассказала Екатерина Копшаева.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, — до пяти лет лишения свободы.

Инна Пахомова