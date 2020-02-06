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Стартовала продажа билетов на чемпионат Европы по скалолазанию

Спорт, 14:00 06 февраля 2020

федерация скалолазания России | Фото: федерация скалолазания России

Продажа билетов на чемпионат Европы по скалолазанию стартовала в Москве, сообщает Федерация скалолазания России.

На сайте Kassir.ru можно приобрести билеты на финалы в дисциплинах "скорость" (20 марта), "боулдеринг" (22 марта), "трудность" (24 марта) и "многоборье" (27 марта). Стоимость билетов – от 700 до 1 тыс. рублей.

Турнир пройдет с 20 по 27 марта в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. Вход на квалификационные раунды и полуфиналы будет свободным.

Чемпионат Европы – третий и заключительный этап отбора на Олимпийские игры в Токио. На кону по одной путевке у мужчин и женщин, которые достанутся сильнейшим в многоборье. В этой дисциплине выступят 20 мужчин и 20 женщин по итогам чемпионата Европы в скорости, боулдеринге и трудности.

С подробной программой соревнований можно ознакомиться на сайте ФСР.

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# скалолазание , чемпионат Европы

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