Тюменских студентов приглашают на "Профстажировку 2.0"

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Тюменских студентов приглашают поучаствовать во второй волне конкурса студенческих работ "Профстажировка 2.0". Это совместный проект АНО "Россия – страна возможностей" и Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Выполнить студенческую работу и принять участие в конкурсе может любой российский студент в возрасте до 35 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться, выбрать один из более чем четырех тысяч кейсов по интересующей специальности и направлению обучения. Затем подготовить курсовую или дипломную работу по теме кейса.

Задания составляют компании – партнеры проекта со всей России, так что каждый кейс представляет собой реальную актуальную задачу. С проектом сотрудничают около одной тысячи организаций. В их числе – Минстрой России, правительство Ульяновской области, "Росатом", "Роскосмос", "СИБУР Холдинг", "Россети", "BIOCAD" "Ростелеком", "РЖД", "Группа ГАЗ", "Росгеология", "Аэрофлот", "Почта России", "Северсталь".

Победители, которых определят представители компании, разместившей кейс, получат возможность пройти летнюю практику или стажировку в компании под руководством наставника.