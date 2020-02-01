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Горожан приглашают на экскурсию в День защитников Отечества

Общество, 08:09 10 февраля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Экскурсия "С верой в Победу!" пройдет в Тюмени 23 февраля. Ее участники узнают о трудовом подвиге тюменцев в годы Великой Отечественной войны, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Тюменцам расскажут о работе промышленных предприятий и госпиталей, о подвигах уроженцев Тюменской области – Героях Российской Федерации. Они также увидят музеи и улицы, которые связаны с сохранением памяти о великом подвиге народа, побывают в сквере Пограничников и на площади Губкина.

Экскурсии стартуют от музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2) в 12 часов и в 15 часов. Продолжительность – 2 часа. Возрастное ограничение: 6+.

Справки и бронирование билетов по телефону: 8 (3452) 45-35-90.

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# музей Городская дума , экскурсия

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