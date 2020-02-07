На лектории "Бегущий человек" тюменцам расскажут о подготовке к забегам

| Фото: "Tyumen trail" во ВКонтакте | Фото: "Tyumen trail" во ВКонтакте

Лекторий "Бегущий человек" стартует в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) в Тюмени 9 февраля в 16 часов.

Посетить его могут как опытные бегуны, так и начинающие спортсмены. Участникам встречи расскажут о подготовке к забегам на длинные дистанции.

"На лектории выступят два тренера по легкой атлетике Анна Попова и Денис Кораблев и два бегуна Максим Каменев и Сергей Тюменцев, которые преодолели по 160 километров. Они расскажут о том, как подготовиться к забегу физически и морально, помогут выбрать экипировку", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор мероприятия, представитель команды "Tyumen trail" Марина Парфенова.

Желающие посетить лекторий "Бегущий человек" должны записаться заранее, поскольку количество мест ограничено — организаторы могут принять около 50 человек.

Вход свободный. Возрастных ограничений, по словам организаторов, нет.

Инна Пахомова