Карантин по бешенству действует в Липихе Упоровского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству действует в с. Липихе Упоровского района с 24 января. Отлов, торговля и вывоз животных за территорию населенного пункта запрещены сроком на два месяца.

Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заведующий Упоровским отделом Заводоуковского межрайонного центра ветеринарии Александр Зоммер, случай заражения домашнего животного был зафиксирован в середине января.

"Хозяева заметили неадекватное, агрессивное поведение у своей дворовой собаки, вызвали специалистов. Животное доставили в областную лабораторию на исследование, бешенство подтвердилось. Это единственный случай с начала года, в 2019 году случаев заражения и ограничительных мероприятий на территории района не было", - рассказал Александр Зоммер.

Добавим, что за январь на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов установлено девять случаев бешенства животных. В Тюменской области заболевание зарегистрировано у восьми диких лис, на Ямале - у одного оленя.

Ирина Кургузова