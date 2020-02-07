Тюменца за неуплату алиментов суд отправил в колонию

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

К шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима приговорили мужчину в Тюмени за совершение второго преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Максимальная санкция данной статьи – до одного года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, более суровое наказание суда объясняется рецидивом преступлений, отрицательными характеристиками и маргинальным образом жизни должника. На сегодняшний день его задолженность перед детьми составляет более миллиона рублей.

"Исполнительное производство в отношении мужчины о взыскании алиментов велось с 2011 года. Он не скрывал своего пренебрежения к детям и бывшей жене, не стесняясь в выражениях, заявлял судебному приставу о своей безнаказанности, мол, "кину ей (жене) 500 рублей, пусть заткнется". Проживая с сожительницей, не имел постоянного места работы, перебивался случайными заработками, употреблял горячительные напитки. В октябре 2016 года за неуплату алиментов он был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, однако это не побудило его исправиться", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Возбуждение в отношении злостного неплательщика алиментов уголовного дела по ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" ничего не изменило: официального трудоустройства он не искал, помощи не оказывал. Возбуждение второго дела по той же статье привело мужчину в колонию строго режима.