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Бразильские палеонтологи обнаружили ископаемого предка крокодилов

Общество, 17:02 08 февраля 2020

фото ИА "Метеовести" | фото ИА "Метеовести"

В Бразилии палеонтологи обнаружили скелет неизвестного ранее вида древнего архозавра — современника ранних динозавров и дальнего предка современных крокодилов, который жил 230 миллионов лет назад, пишет РИА Новости.

Находка была сделана недалеко от бразильского города Порту-Алегри. Сначала ученые нашли остеодермы — пластины костных отложений, образующиеся на коже некоторых рептилий. Затем из глины раннетриасового возраста был извлечен практически полный скелет ископаемого животного.

Изучение находки показало, что это неизвестный ранее вид архозавра из семейства орнитозухид — редких животных, ровесников динозавров, которые вымерли, не отставив после себя прямых потомков. Ранее кости представителей этого семейства находили только в Аргентине и Шотландии более 50 лет назад. Ученые назвали новый вид Dynamosuchus collisensis.

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# Бразилия , палеонтология

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