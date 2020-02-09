Флорист рассказал, как при помощи цветов признаться в любви

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

14 февраля отмечается День святого Валентина. Выразить свои чувства можно с помощью правильно подобранного букета, уверена флорист Марина Никольская.

"Классическим вариантом будут розы. И здесь "сказать" о чувствах поможет цвет. Красные – любовь, алые, бордовые – страсть, розовые, белые – нежность и чувственность. Если хотите порадовать, поднять настроение и подарить тепло, выбирайте весенние букеты. Ведь после промозглой серой зимы так хочется солнца, тепла, лучика света. Я говорю о букетах с ромашками, незабудками, подсолнухами, герберами, пионами, тюльпанами", - уточнила она.

По словам флориста, нужно помнить, что это праздник романтичный, потому лучше отдать предпочтение нежных оттенкам. Еще один момент – количество цветов. Здесь все зависит в первую очередь от сорта, ведь некоторые и по одиночке выглядят красиво и пышно. А вообще считается так: 1 цветок – это признак внимания, небольшой комплимент. Набор из 3-5 растений – это уважение, намек на чувства, цифра 7 обозначает любовь и привязанность, потому идеальны букеты из 7-9 цветов. А вот подарок из 11 и более растений символизирует страсть, серьезные намерения и крепкие чувства, пишет "АиФ - Западная Сибирь".