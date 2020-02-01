Парашютисты региона встретятся на чемпионате "PARA-SKI"

| Фото: Федерация парашютного спорта Тюменской области | Фото: Федерация парашютного спорта Тюменской области

Открытый чемпионат Тюменской области по парашютному спорту "PARA-SKI" пройдет в Тюмени на Воронинских горках и в Ялуторовске на одноименном аэродроме 13-16 февраля.

Ожидается, что соревнования соберут около 20 спортсменов в возрасте 16 до 60 лет из Тюмени, Ялуторовска, Увата, Тобольска, Урая и Нижневартовска. Они представляют авиационно-спортивные и авиационно-технических спортивные клубы, парашютные кружки и секции региона. Итоги подведут в командном и индивидуальном зачетах среди мужчин и женщин.

"Спортсмены будут состязаться в двух дисциплинах - "Слалом" и "Пара-ски точность". Первый вид - горные лыжи, участникам нужно максимально быстро преодолеть трассу, даются четыре попытки. Второй - приземление с парашютом на наклонную поверхность, здесь важна точность, у спортсменов будет пять попыток", - уточнил председатель Федерации парашютного спорта Тюменской области, мастер спорта, участник сборной России по пара-ски Евгений Иванов.

В 2020 году чемпионат Тюменской области пройдет в четвертый раз. По словам Евгения Иванова, он соберет в два раза больше участников, чем годом ранее.

"Причина в том, что спорт набирает популярность. В прошлом году наша сборная стала бронзовым призером чемпионата России, два человека входят в состав национальной сборной страны. Кроме того, сейчас нам навстречу пошла дирекция Воронинских горок, дав возможность бесплатно тренироваться на горных лыжах дважды в неделю. Раньше все было за свой счет. Мы благодарны за то, что нам пошли навстречу", - пояснил Евгений Иванов.

По итогам чемпионата будет сформирована команда, которая представит Тюменскую область на чемпионате России. Он пройдет в Кемеровской области в марте 2020 года.

Татьяна Ковалева