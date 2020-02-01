В Тюменской области создадут штаб по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"

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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие во всероссийском селекторном совещании по вопросам строительства и реализации национальных проектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 7 февраля. В режиме видеоконференции его провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

"Задачи, поставленные президентом страны, требуют напряженной работы. Регионы должны в ближайшее время создать штабы по реализации национального проекта "Жилье и городская среда", – заявил вице-премьер, открывая совещание.

По словам Марата Хуснуллина, в этот штаб должны входить представители всех федеральных структур, профильных министерств на региональном уровне, а также руководители муниципалитетов. Он добавил, что единый штаб под его председательством будет собираться ежемесячно.

В Тюменской области в рамках регионального проекта "Жилье" за шесть лет необходимо ввести 11 млн 40 тыс. кв. м жилья. В 2019 году введен 1 млн 575 тыс., что превышает итоги 2018 года на 17%.

В 2020 году план по вводу жилья в регионе составляет 1 млн 756 тыс. кв. м. Для достижения запланированных показателей заключены соглашения о взаимодействии со всеми муниципальными образованиями, уточнены планы по вводу жилья с застройщиками с учетом выданных разрешений на строительство, определены перспективные территории под застройку, проработаны вопросы обеспечения их объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, организован плавный переход проектов жилищного строительства на проектное банковское финансирование, продолжено финансирование всех жилищных программ, чтобы поддержать спрос на рынке жилья.