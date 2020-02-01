  • 10 февраля 202010.02.2020понедельник
  • USD63,4720
    EUR69,6288
  • В Тюмени -11..-13 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы хотят навести порядок на Парфеновском кладбище

Общество, 19:32 10 февраля 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Представители региональной общественной организации "Наследие" обратились к депутату Тюменской городской думы Елене Бойко с просьбой поддержать проект "Мы помним….". Активисты предлагают реконструировать территорию Парфеновского кладбища, сделав его историко-культурным объектом, доступным для горожан и туристов.

Кладбище находится на пересечении улиц Дружбы и Алебашевской. У него почти двухвековая история. На нем покоятся купцы Решетниковы, Колмагоровы, Шуваловы, Котовщиковы, жертвы гражданской и Великой Отечественной войны, военнопленные венгры и немцы.

Последние захоронения на кладбище прошли в 1960-е годы. Сейчас у него заброшенный вид. Общественники планируют провести несколько субботников с участием горожан, чтобы навести на кладбище порядок, систематизировать списки погребенных и на их основе составить электронный каталог захоронений, восстановить надгробия и таблички.

"Я как депутат высоко ценю ответственную позицию граждан – авторов социального проекта "Мы помним" по преобразованию этого участка Тюмени в историко-культурную зону, – поделилась мнением Елена Бойко. – Считаю, что проект имеет важное социальное значение не только для жителей нашего округа, но и для города Тюмени в целом, и готова принять участие в мероприятиях по благоустройству кладбища".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , гордума , кладбище , социальные проекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:43 10.02.2020В Уватском районе на карантин закрыто три школы из четырнадцати
19:32 10.02.2020Тюменцы хотят навести порядок на Парфеновском кладбище
19:24 10.02.2020У всех эвакуированных в Тюмень из Китая - отрицательные результаты исследования на коронавирус
19:21 10.02.2020Строительство развязки по улице Мельникайте идет круглосуточно