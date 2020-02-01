Тюменцы хотят навести порядок на Парфеновском кладбище

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Представители региональной общественной организации "Наследие" обратились к депутату Тюменской городской думы Елене Бойко с просьбой поддержать проект "Мы помним….". Активисты предлагают реконструировать территорию Парфеновского кладбища, сделав его историко-культурным объектом, доступным для горожан и туристов.

Кладбище находится на пересечении улиц Дружбы и Алебашевской. У него почти двухвековая история. На нем покоятся купцы Решетниковы, Колмагоровы, Шуваловы, Котовщиковы, жертвы гражданской и Великой Отечественной войны, военнопленные венгры и немцы.

Последние захоронения на кладбище прошли в 1960-е годы. Сейчас у него заброшенный вид. Общественники планируют провести несколько субботников с участием горожан, чтобы навести на кладбище порядок, систематизировать списки погребенных и на их основе составить электронный каталог захоронений, восстановить надгробия и таблички.

"Я как депутат высоко ценю ответственную позицию граждан – авторов социального проекта "Мы помним" по преобразованию этого участка Тюмени в историко-культурную зону, – поделилась мнением Елена Бойко. – Считаю, что проект имеет важное социальное значение не только для жителей нашего округа, но и для города Тюмени в целом, и готова принять участие в мероприятиях по благоустройству кладбища".