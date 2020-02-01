Тюменский "Рубин" примет новокузнецкий "Металлург"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги примет "Металлург" из Новокузнецка 11 февраля, сообщает пресс-служба клуба.

Рубиновцы, набрав 81 балл, возглавляют конференцию "2" и уже обеспечили себе первое место по итогам регулярного чемпионата. Соперник занимает девятое место, набрав 59 очков. От идущего восьмым усть-каменогорского "Торпедо" клуб отстает на четыре балла.

Перед визитом в Тюмень "Кузня" уступила в пяти матчах кряду. Причем в двух последних на домашнем льду проиграла карагандинской "Сарыарке" по буллитам – 2:3 и 3:4. До этого "Металлург" не добыл ни одного балла в Усть-Каменогорске – 4:6 и 2:3.

На гостевую серию из четырех встреч наставники новокузнецкого клуба взяли трех вратарей, девять защитников и 14 нападающих. Форвард "Металлурга" Максим Кицын в повторном матче с "Сарыаркой" забросил свою 33-ю шайбу в сезоне, обновив снайперский рекорд в истории регулярных чемпионатов ВХЛ. По системе "гол+пас" Кицын набрал 61 балл (33+28). Сейчас он возглавляет сразу три списка игроков клубов ВХЛ. Как снайпер, бомбардир и обладатель лучшего показателя полезности в лиге (+31).

В рейтинге ассистентов лидирует еще один форвард "Металлурга" Валерий Поляков, в активе которого 32 результативные передачи. "Кузня" занимает третье место среди тридцати четырех клубов ВХЛ по количеству заброшенных шайб – 157. Лучше дела с результативностью обстоят только у казанского "Барса" и питерского "СКА-Невы – 170 и 166 соответственно.

Правда, оборона у "Металлурга" всего лишь 14 среди 16 команд второй конференции. Новокузнецкие хоккеисты пропустили 142 шайбы. Хуже показатели – у ангарского "Ермака" (176) и "Номада" из Нур-Султана (143).

В сентябре "Рубин" победил "Металлург" в гостях по буллитам – 1:0. В прошлом сезоне команды также соперничали в Тюмени в феврале и тогда успеха добились кузбассцы – 4:2.

Матч во Дворце спорта начнется в 19 часов.