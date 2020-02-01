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Сто заявок поступило на конкурс проектов в сфере туризма Ямала

Общество, 17:40 11 февраля 2020

Алексей Сулоев, www.yanao.ru/ | Фото: Алексей Сулоев, www.yanao.ru/

93 заявки подано на конкурс проектов в сфере туризма на Ямале в 2020 году, сообщает правительство округа.

Наибольшее количество заявок поступило от салехардцев – 26, от Пуровского района – 20, Губкинский и Новый Уренгой подали по 11 заявок, Ноябрьск – семь, Шурышкарский район – шесть, Тазовский район – четыре, Муравленко, Приуральский, Надымский и Ямальский районы – по две заявки. В 2019 году всего было подано 50 заявок, к этапу защиты жюри допустило 20.

Проекты направлены на создание и улучшение туристской инфраструктуры (отели, хостелы, глэмпинги, кафе), изготовление сувенирной продукции, фотокниг и открыток, создание интернет-блогов и мобильных приложений, проведение событийных мероприятий и разработка туристических маршрутов.

На втором этапе конкурса состоится проверка каждого участника на соответствие требованиям порядка предоставления субсидий. Третий этап включает экспертную оценку проектов, последний этап – защита проектов. Итоги конкурсного отбора будут подведены в апреле.

Победители шести номинаций получат субсидии на общую сумму 7 млн рублей.

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# туризм , Ямал

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