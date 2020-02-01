В региональном Кубке по волейболу определились четвертьфиналисты

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Кубок областной федерации волейбола среди любительских команд, посвященный памяти Анатолия Когана, вступил в решающую стадию, сообщает региональная федерация волейбола.

В рамках серии плей-офф прошли матчи 1/8 финала. Три поединка закончились со счетом 2:1. "Тобол-Логистик", у которого выделялся Игнат Макаркин, одолел "Звезду". "Оникс" был сильнее дружины "Тюменнефтегаз". "Росреестр" взял верх над коллективом "КогалымНИПИнефть".

Остальные матчи завершились с результатом 2:0. "Формула" обыграла команду ДРСУ. "Право" было сильнее "Темпа", а волейболисты ГРК одолели представителей ТННЦ.

"Деловая Россия" благодаря удачным действиям Юрия Некрасова сломила "Гром". "ГСМ-Логистик" не испытал особых проблем в противостоянии с "Джомолунгмой".

Пары четвертьфиналистов составили "Формула" - "Право", ГРК – "Деловая Россия", "Тобол-Логистик" - "Оникс", "Росреестр" - "ГСМ-Логистик".