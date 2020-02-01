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Тюменская дзюдоистка Анжелика Таратунина выиграла серебро Кубка Европы

Спорт, 13:27 11 февраля 2020

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Серебряную медаль в весовой категории свыше 70 кг завоевала спортсменка "Тюмень-дзюдо" Анжелика Таратунина на Кубке Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в Фоллонике (Италия), сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

В группе Анжелики состязались 19 соперниц. Воспитанница тренеров Бориса Кутырева и Азата Фаттахова выиграла три встречи и только в финале уступила Никки Норцик из Словении.

Турнир собрал около 500 дзюдоистов из 25 стран мира. В общекомандном зачете российская команда заработала пять золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей и заняла второе место, пропустив вперед представителей Италии (6-2-5) и опередив спортсменов Франции (2-0-6).

Анжелика Таратунина является победителем первенства России среди дзюдоистов до 18 лет 2019 года и входит в основной состав национальной сборной в этой возрастной категории.

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# Анжелика Таратунина , дзюдо , Кубок Европы , ЦОП Тюмень-дзюдо

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