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Три тысячи бутылок поддельного алкоголя обнаружила полиция в Ялуторовске

Происшествия, 12:54 11 февраля 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Три тысячи бутылок поддельного алкоголя изъяли полицейские в Ялуторовске. В гараже хранилась партия немаркированных спиртных напитков на 500 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

По версии следствия, подозреваемые закупали нелегальный алкоголь в соседних регионах и доставляли его в Ялуторовск, где распространяли по магазинам города и района.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". Расследование продолжается.

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# алкоголь , контрафакт , Ялуторовск

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