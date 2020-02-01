Три тысячи бутылок поддельного алкоголя обнаружила полиция в Ялуторовске

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Три тысячи бутылок поддельного алкоголя изъяли полицейские в Ялуторовске. В гараже хранилась партия немаркированных спиртных напитков на 500 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

По версии следствия, подозреваемые закупали нелегальный алкоголь в соседних регионах и доставляли его в Ялуторовск, где распространяли по магазинам города и района.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". Расследование продолжается.