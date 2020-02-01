Шестьдесят человек эвакуировали из корпуса аграрного университета в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

60 человек эвакуировали из одного из корпусов Государственного аграрного университета Северного Зауралья на Рощинском шоссе в Тюмени 11 февраля.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев, произошло короткое замыкание, и в здании сработала пожарная сигнализация.

Последующего горения не было. На место приехали машины МЧС.

Инна Пахомова