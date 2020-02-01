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Шестьдесят человек эвакуировали из корпуса аграрного университета в Тюмени

Происшествия, 13:49 11 февраля 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

60 человек эвакуировали из одного из корпусов Государственного аграрного университета Северного Зауралья на Рощинском шоссе в Тюмени 11 февраля.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев, произошло короткое замыкание, и в здании сработала пожарная сигнализация.

Последующего горения не было. На место приехали машины МЧС.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , короткое замыкание , эвакуация

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