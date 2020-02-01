Минпросвещения: запущен портал с анкетами детей-сирот

| Фото: сайт "Усыновите.РФ" | Фото: сайт "Усыновите.РФ"

Запущен информационный портал, позволяющий узнать о том, как усыновить ребенка, и ознакомиться с анкетами детей-сирот, сообщает Министерство просвещения Российской

На сайте усыновите.рф будущие родители смогут получить информацию о формах семейного устройства, образцы заявлений и анкет и ответы на часто задаваемые вопросы.

Те, кто имеет заключение о возможности быть опекуном или усыновителем, смогут с 25 февраля, используя соответствующий раздел портала, записаться на прием в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.