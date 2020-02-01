  • 12 февраля 202012.02.2020среда
  • USD63,9490
    EUR69,7684
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ямальский суд отправил вахтовика в колонию за попытку убийства в поезде

Происшествия, 09:29 12 февраля 2020

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Шесть лет в исправительной колонии строгого режима проведет житель Башкортостана за покушение на убийство. Мужчина нанес несколько ударов ножом другому пассажиру поезда, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Следствие и суд установили, что 9 августа 2019 года во время стоянки поезда в Новом Уренгое пьяный 69-летний вахтовик с ножом без причин напал на одного из пассажиров.

Пострадавший получил несколько ранений, повлекших тяжкий вред здоровью и был госпитализирован в больницу. Нападавшего задержали с помощью пассажиров поезда.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# покушение на убийство , ЯНАО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:57 12.02.2020Автобус сгорел на улице Свободы в Тюмени
09:29 12.02.2020Ямальский суд отправил вахтовика в колонию за попытку убийства в поезде
15:27 11.02.2020В Тюменском районе в четырех ДТП пострадали дети
14:21 11.02.2020Тюменец выстрелил в оппонента из пистолета