Ямальский суд отправил вахтовика в колонию за попытку убийства в поезде

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Шесть лет в исправительной колонии строгого режима проведет житель Башкортостана за покушение на убийство. Мужчина нанес несколько ударов ножом другому пассажиру поезда, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Следствие и суд установили, что 9 августа 2019 года во время стоянки поезда в Новом Уренгое пьяный 69-летний вахтовик с ножом без причин напал на одного из пассажиров.

Пострадавший получил несколько ранений, повлекших тяжкий вред здоровью и был госпитализирован в больницу. Нападавшего задержали с помощью пассажиров поезда.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима.