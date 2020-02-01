Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации

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Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. Такие поправки в Конституцию России, сообщается на официальном сайте Госдумы, поступили в комитет по государственному строительству и законодательству ко второму чтению законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".

При этом за бывшими главами государства сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации.

Эти предложения, по словам председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, были инициированы членами рабочей группы, которые изучили опыт работы верхних палат парламента в различных странах.

Для совершенствования политической системы сдержек и противовесов поправками предлагается скорректировать и дополнить конституционные нормы о порядке формирования Совета Федерации.

Поправками предлагается увеличить президентскую норму при формировании Совета Федерации до 30 человек, из которых семь представителей могут быть назначены президентом пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. Это могут быть, к примеру, выдающиеся ученые, врачи, деятели культуры, общественные деятели и т. п. Для остальных представителей Российской Федерации в верхней палате парламента предлагается установить срок полномочий шесть лет.

Когда состоится второе чтение законопроекта на пленарном заседании, пока не ясно. Сначала планировалось, что это будет 11 февраля. Об этом говорил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. При этом он не исключил, что третье чтение может состояться до конца февраля.

Но сейчас в карточке законопроекта указано, что срок предоставления поправок продлен до 14 февраля. А очередное заседание комитета по законопроекту пройдет 12 февраля.