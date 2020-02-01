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Селянка доверилась мошеннице и потеряла более 100 тысяч рублей

Происшествия, 16:47 12 февраля 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

109 тыс. рублей лишилась жительница дер. Новый Кавдык Ялуторовского района, которая сообщила по телефону данные своей банковской карты, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что 56-летней пострадавшей на сотовый телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Она сообщила о попытке снятия неизвестными денег со счета клиентки. Мнимая банковская сотрудница предложила схему сохранения сбережений женщины. Она запросила реквизиты банковской карты для ее блокирования. Женщина назвала данные лицевой и оборотной сторон своей карты, а после и пришедшие ей на телефон коды.

Следующие два смс-сообщения сообщили об оплате товаров с ее банковской карты неизвестными лицами на 109 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводится комплекс мероприятий для поимки злоумышленников.

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# банковская карта , мошенничество , телефон , УМВД России по Тюменской области

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