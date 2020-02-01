Более пятидесяти тюменским семьям помог новый психологический совет

| Фото: Детский психоневрологический дом-интернат | Фото: Детский психоневрологический дом-интернат

Более 50 семей обратились за помощью в психологический совет "Направление жизни!", который создан в Областном центре реабилитации инвалидов на первом этапе реализации комплекса мер по активной поддержке родителей детей-инвалидов, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Как отмечают специалисты, комплекс направлен на сохранение семейной среды, развитие и воспитание детей с особенностями здоровья. Кроме создания совета на первом этапе реализации в тюменском детском саду № 133 открыт специализированный кабинет лекотеки, в котором используются игротерапевтические методы работы с детьми (г. Тюмень, ул. Менжинского, 55, тел.: 47-25-26).

20 специалистов региона прошли обучение на стажировочных площадках Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который участвует в софинансировании комплекса. Во время обучения специалисты узнали об инновационных технологиях и методах работы, применяемых при работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, и обменялись опытом комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра.

Второй этап будет реализован в 2020 году. Запланировано открытие на базе Областного центра реабилитации инвалидов (г. Тюмень, ул. Уральская, д. 60) кабинета по обучению детей-инвалидов адаптационным навыкам самообслуживания. Оборудование кабинета будет приближенно к формату жилой учебно-тренировочной квартиры, что поможет подготовить ребенка к самостоятельной жизни. Программа "СЕМЬ секретов счастьЯ" будет работать в реабилитационном центре "Родник". В нее включат творческие мастер-классы, спортивные и досуговые мероприятия для семей, воспитывающих детей-инвалидов, и беседы о здоровом образе жизни. В детском саду № 133 будет расширен и укомплектован современным оборудованием кабинет психологического сопровождения и специальной педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям.

О том, какие услуги для семей с детьми-инвалидами доступны в муниципальных районах и городских округах Тюменской области, можно узнать в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства.