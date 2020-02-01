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Выпуск "По секрету всему свету!" про Тюмень покажут 15 февраля

Общество, 16:03 12 февраля 2020

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Выпуск программы "По секрету всему свету!" про Тюмень выйдет в эфир на телеканале "Россия-1" 15 февраля.

"Мы не знаем, что именно вошло в эту передачу. В Тюмени для съемочной группы провели обзорную экскурсию по городу, организовали посещение музеев, аквапарка "ЛетоЛето". В ресторане-музее "Чум" прошел мастер-класс по приготовлению блюд сибирской кухни. Также презентовали гостям тур нефтяника "Черное золото Сибири", в ходе которого они попробовали уху с "нефтью"",— рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Напомним, съемочная команда программы "По секрету всему свету!" телеканала "Россия-1" побывала в Тюменской области в январе. Ведущая Ольга Кузьмина посетила региональную столицу, Тобольск и Ялуторовск. Как подчеркнули в агентстве туризма и продвижения Тюменской области, авторы программы запланировали отдельные выпуски про Тобольск и Ялуторовск.

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Инна Пахомова

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# путешествия , телевидение , туризм

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