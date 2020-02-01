Тюменская компания выходит на рынок Казахстана с новой продукцией

| Фото: Сообщество "Строительный навигатор"/"Поревит" во ВКонтакте | Фото: Сообщество "Строительный навигатор"/"Поревит" во ВКонтакте

Тротуарную плитку и бордюрный камень тюменского предприятия "Поревит" разместят на постоянной экспозиции экспортно-ориентированных товаропроизводителей региона в Нур-Султане и Алмате. Укрепить позиции на рынке Республики Казахстан заводу поможет Торгово-промышленная палата Тюменской области, сообщает ТПП.

"С партнерами из Казахстана у нас налажены крепкие взаимовыгодные деловые отношения. Продукция тюменских производителей там уже завоевала уважение потребителей и является своеобразным знаком качества", - подчеркнул президент ТПП Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Директор по маркетингу Торгового дома "Поревит" Дмитрий Глушков сообщил, что компания является крупнейшим в регионе поставщиком тротуарной плитки нового поколения. Эта плитка имеет покрытие, сочетающее множество цветов, имитирующее натуральный камень и дерево. Продукция конкурентоспособна на зарубежном рынке из-за многообразия форм и гарантированной долговечности.

"Ранее наша компания поставляла на рынок Северного Казахстана газобетонные блоки и кирпич, а вот тротуарную плитку зарубежным партнерам только начинаем предлагать. В конце 2020 года мы запускаем крупнейший за Уралом завод по производству тротуарной плитки, увеличим объемы поставок и сделаем продукцию доступнее для потребителя", - сказал Дмитрий Глушков.

Осенью 2019 года были открыты два представительства экспортно-ориентированных предприятий Тюменской области в Республике Казахстан: в Нур-Султане и Алмате. Представительства презентуют продукцию зарубежным партнерам, способствуют проведению переговоров и участвуют в продвижении тюменской продукции.