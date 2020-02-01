Стартовал прием заявок на конкурс "Экспортер года"

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года" стартовал в Тюменской области, сообщает пресс-служба региональной Торгово-промышленной палаты.

Предприятия малого и среднего бизнеса, которые в течение 2019 года поставляли в иностранные государства товары или услуги, могут подать заявку до 10 марта на электронный адрес: Export.tecrus@gmail.com.

Победителей конкурса определят по пяти номинациям: "Промышленность", "Агропромышленный комплекс", "Сфера услуг", "Сфера высоких технологий", "Прорыв года". Все они получат денежные призы и право участия во Всероссийской премии правительства РФ в области международной кооперации и экспорта. Максимальные баллы участники могут получить по критериям: объем и доля экспорта за год, широкая номенклатура продукции, уровень локализации экспорта и проведение рекламных кампаний за рубежом.

Напомним, в 2019 году церемония награждения победителей конкурса состоялась в рамках первого "Тюменского экспортного форума". Лучшим в номинации "Агропромышленный комплекс" был признан "Заводоуковский маслозавод", в номинации "Сфера услуг" - туристическая компания "Тюменьзарубежтур", в номинации "Промышленность" - предприятие "Альфа-Драйв". Лидером номинации "Сфера высоких технологий" стало предприятие "ИПФ СибНА", а победителем в номинации "Прорыв года" стало предприятие "Тюменские аэрозоли". Всего в конкурсе участвовали 15 ведущих предприятий региона.