В Тобольске наведут порядок с уличной торговлей

| Фото: kazanka.admtyumen.ru/ | Фото: kazanka.admtyumen.ru/

Планомерная работа по приведению в порядок нестационарных мест торговли в Тобольске начата. Разработана дорожная карта, проведена инвентаризация. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"Неоднократно обсуждали этот вопрос с общественниками. Слушали мнения, предложения. Завтра на заседании рабочей группы пообщаемся на эту тему с предпринимателями", - отметил он.

По мнению градоначальника, тобольские бабушки должны торговать комфортно, красиво и бесплатно. Сезонную торговлю бахчевыми, мороженым, квасом и другим, необходимо упорядочить: за место надо платить, качество товара подтверждать документально.

"Я внимательно прислушиваюсь к мнению горожан. Чтобы соблюсти баланс между требованиями эстетики, здравого смысла, комфорта и законодательства нужно всем вместе приложить усилия", - сказал Максим Афанасьев.

Анжела Лебедева