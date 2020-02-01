  • 12 февраля 202012.02.2020среда
  • USD63,9490
    EUR69,7684
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тобольске наведут порядок с уличной торговлей

Общество, 15:31 12 февраля 2020

kazanka.admtyumen.ru/ | Фото: kazanka.admtyumen.ru/

Планомерная работа по приведению в порядок нестационарных мест торговли в Тобольске начата. Разработана дорожная карта, проведена инвентаризация. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"Неоднократно обсуждали этот вопрос с общественниками. Слушали мнения, предложения. Завтра на заседании рабочей группы пообщаемся на эту тему с предпринимателями", - отметил он.

По мнению градоначальника, тобольские бабушки должны торговать комфортно, красиво и бесплатно. Сезонную торговлю бахчевыми, мороженым, квасом и другим, необходимо упорядочить: за место надо платить, качество товара подтверждать документально.

"Я внимательно прислушиваюсь к мнению горожан. Чтобы соблюсти баланс между требованиями эстетики, здравого смысла, комфорта и законодательства нужно всем вместе приложить усилия", - сказал Максим Афанасьев.

Анжела Лебедева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бизнес , Тобольск , торговля , уличная торговля

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:25 12.02.2020Тюменцу помогли взыскать неустойку с социального центра
16:14 12.02.2020Чек с онлайн-кассы можно получить через мессенджер
16:03 12.02.2020Выпуск "По секрету всему свету!" про Тюмень покажут 15 февраля
15:42 12.02.2020Ветеранам Сладковского района вручили медали к 75-летию Победы