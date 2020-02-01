Тело мужчины обнаружили после пожара в Тобольском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Тело мужчины нашли огнеборцы после пожара на ул. Рабочей в с. Байкалово в Тобольском районе 13 февраля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько.

Информация о пожаре в частном доме поступила в 9 часов 8 минут. Огнеборцы были на месте через две минуты. Открытое горение ликвидировали в 9 часов 28 минут.

В тушении пламени задействовали две единицы техники, на месте работали четыре человека.

"Пожар произошел в комнате, повреждены пол и имущество на площади два метра квадратных. После ликвидации огня было обнаружено тело мужчины", — добавил Сергей Юсько.

Причину произошедшего предстоит выяснить дознавателям.

Инна Пахомова