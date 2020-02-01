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В Тобольском районе повысили грузоподъемность переправы на Иртыше

Общество, 18:46 13 февраля 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

До 15 тонн повышена грузоподъемность ледовой переправы в районе д. Экстезерье Тобольского района, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Инспекторы ГИМС обследовали лед на 790 километре р. Иртыш. Специалисты пришли к заключению, что грузоподъемность, которая ранее составляла 10 тонн, можно повысить до 15 тонн.

Как отметил руководитель Тобольского отделения ГИМС Владимир Самоловов, сейчас толщина льда в районе переправы составляет 80-85 сантиметров.

"Его структура позволяет повысить грузоподъемность ледовой переправы до 15 тонн. Сразу мы этого сделать не могли, потому что лед мог потрескаться, ему надо было дать выстояться. Но и сейчас, чтобы чувствовать себя в безопасности, водители должны неукоснительно соблюдать скоростной режим, держать установленную правилами дистанцию, не превышать допустимую грузоподъемность", — отметил Владимир Самоловов.

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# ГИМС , ледовая переправа , Тобольский район

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